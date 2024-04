Serie B: il Como vince in rimonta a Catanzaro. Reggiana sconfitta dal Cittadella. I risultati finali

Terminano le gare di serie B giocate oggi alle ore 16:15. Il Palermo ha pareggiato in casa contro la Sampdoria, a segno per i rosanero Brunori e Mancuso; per i doriani Leoni e Darboe.

Il Como vince in rimonta in casa del Catanzaro andando in gol Gabrielloni e Da Cunha in risposta alla rete del momentaneo vantaggio dei calabresi di Vandeputte. In pieno recupero i giallorossi avevano trovato la rete del pari poi annullata dal Var per fuorigioco. Vince il Cittadella in casa della Reggiana per 2-0.

Ecco i risultati finali:

Catanzaro-Como 1-2 (Vandeputte 20′ – Gabrielloni 63′, Da Cunha 67′)

Palermo-Sampdoria 2-2 (Brunori 22′, Mancuso 28′ – Leoni 20′, Darboe 61′)

Reggiana-Cittadella 0-2 (Pandolfo 65′, Branca 78′)