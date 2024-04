Palermo-Sampdoria, Pirlo: «Mi sembra che la partita l’abbiamo fatta noi»

Nel postpartita di Palermo-Sampdoria, match della 32esima giornata di Serie B terminato 2 a 2, il tecnico Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa:

«Continuiamo la serie positiva, oggi giocavamo in un campo difficile. Peccato non aver gestito il vantaggio, se l’avessimo tenuto avremmo incanalato la gara in un altro modo. Mi sembra che la partita l’abbiamo fatta noi. Hanno cercato di partire forte ma a parte la traversa finale non ricordo grandi occasioni. Noi abbiamo avuto quasi sempre la trama del gioco dalla nostra. L’atteggiamento è giusto. Qualche mese fa gare del genere forse le avremmo perse. Facciamo errori e perdiamo punti. Stojanovic stava bene. Pedrola è tornato ma ha bisogno di tempo».