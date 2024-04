Serie B: il Palermo pareggia contro la Samp e accorcia sul Catanzaro. La classifica aggiornata

Terminano le gare di serie B giocate oggi alle ore 16:15. Il Palermo ha pareggiato in casa contro la Sampdoria, a segno per i rosanero Brunori e Mancuso; per i doriani Leoni e Darboe. Con questo pari i rosanero si avvicinano al Catanzaro sconfitto in casa dal Como.

Ecco i risultati finali:

Catanzaro-Como 1-2 (Vandeputte 20′ – Gabrielloni 63′, Da Cunha 67′)

Palermo-Sampdoria 2-2 (Brunori 22′, Mancuso 28′ – Leoni 20′, Darboe 61′)

Reggiana-Cittadella 0-2 (Pandolfo 65′, Branca 78′)

LA CLASSIFICA: Parma 66, Como 61, Cremonese 59, Venezia 57*, Catanzaro 52, Palermo 50, Brescia 45, Sampdoria 44 (2 pt di penalizzazione), Cittadella 42, Pisa 40, Reggiana 40, Sudtirol 39, Modena 39, Spezia 35,Bari 35, Cosenza 35, Ternana 33, Ascoli 31*, Feralpisalò 31, Lecco 23

* una gara in meno