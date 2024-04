Il Palermo prova a reagire ma non basta: contro la Sampdoria termina 2 a 2 al Barbera

Comincia con un pareggio l’avventura di mister Michele Mignani sulla panchina del Palermo. Allo stadio Renzo Barbera i rosanero non vanno oltre il 2 a 2 contro la Sampdoria, reduce da quattro vittorie di fila. Test dunque non facile per l’ex tecnico del Bari che, con soli due giorni a disposizione per preparare la gara, ha comunque sfiorato i tre punti. Al gol di Leoni nel primo tempo rispondono Brunori su rigore e Mancuso, ma nella ripresa la conclusione da fuori area di Darboe sorprende Pigliacelli. Il Palermo conquista un solo punto e rimane sesto in classifica.

PRIMO TEMPO

Partita equilibrata nei primi 18 minuti di gioco, con le due squadre che duellano in mezzo al campo e che non rischiano la giocata. Al 19′ i blucerchiati vanno in vantaggio: disattenzione difensiva del Palermo sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Verre, che genera un’incomprensione tra Stulac, Brunori e Pigliacelli su cui si fionda Leoni. Lucioni prova a salvare sulla linea ma non basta per rimandare il primo gol in carriera del classe 2006. Al 20′ arriva la reazione immediata dei rosanero. Lo stesso Leoni si addormenta, Matteo Brunori ne approfitta e viene steso in area da Ghilardi. Il capitano rosanero si incarica del tiro dagli 11 metri, spiazzando Stankovic e ristabilendo subito la parità. Al 27′, dopo esattamente cinque minuti, Leonardo Mancuso la ribalta e sigla il 2-1 del Palermo: schema su calcio di punizione battuto da Di Mariano, sponda di Segre e l’ex Como, da due passi, non fallisce.

Successivamente, al 32′, Lucioni commette un brutto fallo su Valerio Verre e viene ammonito: sanzione pesante per il difensore ex Frosinone, in quanto salterà la trasferta di Cosenza del prossimo weekend. La Sampdoria prova a reagire con De Luca che, servito da Verre, sbuca tra due difensori e colpisce di testa. Il tentativo non è però angolato e termina tra le braccia di Pigliacelli. Nei minuti finali del primo tempo ci prova prima Stulac da fuori area, che calcia al volo sulla respinta aerea di Ghilardi, e poi nuovamente De Luca, il cui tiro è troppo debole per impensierire il portiere del Palermo. Dopo un minuto di recupero le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 2 a 1.

SECONDO TEMPO

La seconda frazione di gioco inizia senza cambi di formazione. I blucerchiati spingono sul piede dell’acceleratore per riportare il risultato in parità, ma Diakitè è provvidenziale sul tiro in diagonale di Kasami e salva il Palermo mandando il pallone in calcio d’angolo. Al 59’ Di Mariano commette fallo e si fa ammonire per proteste: come Lucioni era diffidato e salterà dunque la partita contro il Cosenza. Subito dopo, esattamente al 60’, Darboe calcia da lontano e sorprende Pigliacelli indirizzando il pallone sotto la traversa. Il Palermo prova dunque a reagire al gol del 2 a 2 subito: squilli di Soleri e Di Francesco, che non impensieriscono Stankovic, mentre al 78’ Di Mariano colpisce il palo dopo essere rientrato dalla destra. Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro Giua fischia tre volte e la partita termina dunque con il risultato di 2 a 2.

TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Lund, 5 Lucioni, 6 Stulac (dal 63′ Henderson), 7 Mancuso (dal 63′ Soleri), 8 Segre, 9 Brunori (Cap.), 10 Di Mariano, 17 Di Francesco (89′ Chaka-Traorè), 23 Diakité, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 11 Insigne, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 27 Soleri, 31 Aurelio, 53 Henderson, 70 Traorè. Allenatore: Mignani.

SAMPDORIA: 1 Stankovic, 3 Barreca (dal 65′ Giordano), 9 De Luca (dal 65′ Borini), 10 Verre (dall’81 Pedrola), 14 Kasami (Cap.), 28 Yepes, 33 Gonzalez, 40 Stojanovic, 46 Leoni (dall’81’ Murru), 55 Darboe (dal 73′ Depaoli), 87 Ghilardi. A disposizione: 22 Ravaglia, 5 Askildsen, 11 Pedrola, 15 Lotjonen, 16 Borini, 19 Alvarez, 21 Giordano, 23 Depaoli, 29 Murru, 32 Girelli, 39 Conti, 43 Ntanda. Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Giua (Olbia). AA1: Di Gioia (Nola). AA2: Fontemurato (Roma 2). IV UFFICIALE: Frascaro (Firenze). VAR: Maggioni (Lecco). AVAR: Paterna (Teramo).

Marcatori: 19′ Leoni, 23′ Brunori (rig.), 28′ Mancuso, 60′ Darboe.

Note: ammoniti Lucioni (32′), Di Mariano (59′)