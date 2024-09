LIVE Serie B Palermo-Cesena 0-0

Termina 0-0 il primo tempo del match tra Palermo e Cesena in campo questo pomeriggio al Barbera. Un match senza gol ma non senza emozioni in cui i ritmi sono stati elevati soprattutto nella prima metà della prima fase. I rosanero erano riusciti ad andare in gol con Henry, ma dopo un check al Var la rete è stata annullata per fuorigioco. Entrambe le squadre hanno risposto colpo su colpo alle azioni avversarie senza mai però trovare il colpo decisivo. Desplanches al 39′ ha tolto dal 7 un pallone insidiosissimo di Calò. Risultati fermo sul pari.

Ecco la cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

75‘ – Doppio cambio in casa Cesena: Mendicino, Tavsan e Antonucci rilevano dal campo Adamo, Calò e Shpendi.

73‘ – Matteo Brunori fa il suo ingresso in campo prendendo il posto di Henry.

71‘ – Palermo galvanizzato dalla rete avversaria annullata prova a reagire e va all’attacco: Le Douaron tenta un tiro dalla distanza che finisce alto sopra la porta, brividi per i tifosi presenti al Barbera.

67′ – GOL CESENA ANNULLATO. Al Var il direttore di gara ha decretato l’annullamento della rete per fuorigioco.

65‘ – L’arbitro Manganiello si prende qualche minuto per consultare il Var.

63′ – Gol Cesena! La squadra bianconera conquista un corner: sugli sviluppi Kargbo riesce a battere Desplanches.

61‘ – Doppio cambio per Dionisi: Saric e Le Douaron prelevano Segre e Insigne.

57‘ – Romagnoli all’assalto dell’area di rigore protetta da Desplanches, due calci d’angolo conquistati in pochi istanti senza risultato.

53‘ – Il Cesena pressa con i suoi terzini: Ceesay dalla destra la mette in mezzo ma Desplanches intercetta.

50‘ – Il Palermo un po’ a fatica in questo inizio ripresa, con Segre prova ad avanzare ma viene atterrato appena fuori dall’area, Manganiello lascia proseguire.

46‘ – Il Cesena effettua un cambio ad inizio secondo tempo: Ciofi prende il posto di Curto.

PRIMO TEMPO

45’+2′ – Termina qui il primo tempo.

45‘ – Due minuti di recupero

43′ – Il Palermo va a caccia del gol. Diakitè da fuori area riceve e sferra un siluro che però finisce di poco fuori la porta.

39′ – Cesena pericoloso su calcio di punizione: Calò calcia direttamente sull’angolo in alto a destra della porta, ma trova i guantoni di Desplanches ad opporsi.

33′ – Azione dubbia in area. Insigne mette un filtrante in mezzo per Henry che da dietro viene atterrato da un difensore avversario, l’arbitro fa segna che si può proseguire, il pubblico non è d’accordo e avrebbe voluto un calcio di rigore.

26‘ – I ritmi in questi primi ventisei minuti di gara sono altissimi. Il Palermo torna all’attacco con Insigne che dalla destra crossa ma la palla attraversa tutta l’area e finisce in calcio d’angolo essendo stata sporcata da un avversario.

25‘ – Subito capovolgimento di fronte con il Cesena che parte in contropiede. Ceesay entra in area e crossa, bravissimo Desplanches a stendersi e a togliere le castagne dal fuoco.

24‘ – Brividi rosanero! Henry riceve palla da fuori area e tenta il tiro che finisce sull’esterno della rete dando quasi la parvenza di un gol.

21′ – Il Cesena va all’attacco con Shpendi che arriva fino in area e viene atterrato, anche in questo caso la bandierina del guardalinee si alza e il gioco si ferma.

18′ – Insigne dalla difesa prova a far ripartire l’azione ma viene atterrato. Calcio di punizione in favore dei rosanero.

14′ – Palermo in avanti a battere un calcio di punizione: Di Mariano calcia, mette in mezzo ma l’arbitro ancora una volta fischia un offside-

8′ – Nulla di fatto. L’arbitro dopo il check al Var annulla la rete di Henry per fuorigioco di Di Mariano.

7 – GOOOOL PALERMO!!! Di Mariano riceve e corre sulla fascia, mette in mezzo e pesca tutto solo Henry che calcia e la mette dentro.

4‘ – il Cesena si riversa in avanti e arriva fino in area con Kargbo che segna ma l’assistente dell’arbitro alza la bandierina per fuorigioco.

1‘ – Dopo un minuto di raccoglimento in memoria di Schillaci, inizia il match

Prima del match il Renzo Barbera ha reso omaggio a Totò Schillaci. Momenti emozionanti in cui la Curva Nord ha esposto una coreografia con tanto di gigantografia della maglia azzurra numero 19 sulle note di “Notti Maigche”.

IL TABELLINO

PALERMO: 1 Desplanches, 6 Gomes, 7 Di Mariano, 8 Segre (Cap.) (Dal 61′ Saric), 10 Ranocchia, 11 Insigne (Dal 61′ Le Douaron), 18 Nedelcearu, 20 Henry (Dal 73′ Brunori), 23 Diakité, 27 Pierozzi, 43 Nikolaou. A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 4 Baniya, 9 Brunori, 14 Vasic, 19 Appuah, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 29 Peda, 30 Saric, 32 Ceccaroni. Allenatore: Dionisi.

CESENA: 1 Pisseri, 3 Curto, 7 Donnarumma, 9 Shpendi, 10 Kargbo, 11 Ceesay, 17 Adamo, 19 Prestia (Cap.), 24 Mangraviti, 30 Bastoni, 35 Calò. A disposizione: 33 Klinsmann, 93 Siano, 4 Chiarello, 5 Mendicino, 13 Celia, 15 Ciofi, 18 Van Hooijdonk, 20 Tavsan, 23 Antonucci, 26 Piacentini, 70 Francesconi, 73 Pieraccini. Allenatore: Mignani.

ARBITRO: Manganiello (Pinerolo). AA1: Bresmes (Bergamo). AA2: Luciani (Milano). IV UFFICIALE: Rinaldi (Bassano del Grappa). VAR: Volpi (Arezzo). AVAR: Longo (Paola).

MARCATORI:

NOTE: ammoniti Segre, Pierozzi