Palermo-Cesena: il Barbera omaggia Schillaci, la moglie Barbara in lacrime sugli spalti

L’omaggio a Totò Schillaci al Renzo Barbera è stato un momento toccante e commovente, in cui tifosi e città si sono uniti per ricordare un grande simbolo del calcio italiano e della Sicilia. Prima dell’inizio della gara, la Curva Nord ha esposto una gigantografia della maglia numero 19, quella che Schillaci indossava con orgoglio durante i Mondiali di Italia ’90, diventata un simbolo di passione e orgoglio nazionale. Mentre risuonavano le note di “Notti Magiche”, la celebre canzone che ha accompagnato le notti dell’estate di quel mondiale, l’intero stadio si è fermato per rendere omaggio a Schillaci.

La presenza di Barbara, moglie di Schillaci, in tribuna ha aggiunto un’ulteriore nota emotiva alla serata. Visibilmente commossa, ha assistito al tributo dei tifosi e della città, che hanno voluto celebrare la memoria di Totò, un uomo che ha segnato un’epoca non solo per il calcio italiano, ma anche per il cuore dei palermitani. Un omaggio dovuto a un campione che ha lasciato un segno indelebile, andato via troppo presto.