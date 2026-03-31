LIVE Playoff Mondiali 2026, Bosnia-Italia 1-1

Si chiude sul 1-1 il secondo tempo tra Bosnia ed Erzegovina e Italia, con i supplementari che saranno decisivi per stabilire chi accederà alla Coppa del Mondo 2026ci uomini dopo l’espulsione di Alessandro Bastoni al 41’ del primo tempo. Nonostante l’inferiorità numerica, gli azzurri erano riusciti a passare in vantaggio al 15’ grazie a un gol spettacolare di Moise Kean, un destro micidiale che si è infilato all’incrocio dei pali.

La Bosnia ha continuato a spingere per tutta la partita e ha trovato il pareggio al 79’: Haris Tabaković ha sfruttato un rimbalzo in area e ha depositato il pallone in rete centralmente, ristabilendo la parità. Nel corso del secondo tempo, entrambe le squadre hanno avuto altre occasioni importanti: per l’Italia, Federico Dimarco e Moise Kean hanno sfiorato il gol, mentre per la Bosnia Kerim Alajbegović e Tarik Muharemović hanno provato dalla distanza, senza trovare la rete grazie agli interventi di Gianluigi Donnarumma, autore di parate decisive.

Gattuso ha effettuato diversi cambi per rinforzare la squadra, inserendo Federico Gatti, Frattesi, Esposito e Cristante, mentre la Bosnia ha risposto con le sostituzioni di Tahirovic, Alajbegović, Burnic e Tabaković.

Con il punteggio di 1-1 al termine dei 90 minuti regolamentari, la sfida si deciderà dunque ai supplementari, con entrambe le squadre determinate a conquistare il pass per la Coppa del Mondo 2026.