LIVE Playoff Mondiali 2026, Bosnia-Italia 1-1

Katia Virzì Marzo 31, 2026
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Si chiude sul 1-1 il secondo tempo tra Bosnia ed Erzegovina e Italia, con i supplementari che saranno decisivi per stabilire chi accederà alla Coppa del Mondo 2026ci uomini dopo l’espulsione di Alessandro Bastoni al 41’ del primo tempo. Nonostante l’inferiorità numerica, gli azzurri erano riusciti a passare in vantaggio al 15’ grazie a un gol spettacolare di Moise Kean, un destro micidiale che si è infilato all’incrocio dei pali.

La Bosnia ha continuato a spingere per tutta la partita e ha trovato il pareggio al 79’: Haris Tabaković ha sfruttato un rimbalzo in area e ha depositato il pallone in rete centralmente, ristabilendo la parità. Nel corso del secondo tempo, entrambe le squadre hanno avuto altre occasioni importanti: per l’Italia, Federico Dimarco e Moise Kean hanno sfiorato il gol, mentre per la Bosnia Kerim Alajbegović e Tarik Muharemović hanno provato dalla distanza, senza trovare la rete grazie agli interventi di Gianluigi Donnarumma, autore di parate decisive.

Gattuso ha effettuato diversi cambi per rinforzare la squadra, inserendo Federico Gatti, Frattesi, Esposito e Cristante, mentre la Bosnia ha risposto con le sostituzioni di Tahirovic, Alajbegović, Burnic e Tabaković.

Con il punteggio di 1-1 al termine dei 90 minuti regolamentari, la sfida si deciderà dunque ai supplementari, con entrambe le squadre determinate a conquistare il pass per la Coppa del Mondo 2026.

Ecco la cronaca testuale del match
PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE
105’+2′ – Termina il primo tempo supplementari.
105′ – Assegnati due minuti di recupero.
104′ – Tonali alla battuta del calcio di punizione, calcia ma la palla s’infrange sulla barriera bosniaca.
102′ – Fallo di Tarik Muharemovic su Palestra dal limite dell’area, solo un giallo per il bosniaco. Calcio di punizione in favore degli azzurri.

98′ – Kerim Alajbegović prova a servire i compagni con un cross dal fondo, ma l’azione viene neutralizzata dai difensori italiani.

96′ – Punizione calciata da Sandro Tonali: il pallone entra in area ma viene allontanato senza problemi dalla retroguardia avversaria.

94′ – Fallo fischiato a Amar Dedić per un intervento duro su un avversario, stop immediato del direttore di gara.

91′ – Cambio per Gattuso, Dimarco lascia il posto a Spinazzola.
SECONDO TEMPO 
90’+3′ – Terminano i tempi regolamentari. Si va ai supplementari.
90′ – Assegnati 3′ di recupero.
85′ – Altro cambio per Gattuso: Frattesi entra al posto di Barella.
79′ – Pareggio Bosnia. Haris Tabaković sfrutta un rimbalzo in area e deposita il pallone in rete con precisione: risultato ora 1-1.
77′ – Occasione Italia per Federico Dimarco, che calcia rapidamente verso la porta: il pallone sfiora il palo destro e termina fuori.
74′ – Grande parata di Donnarumma. Tahirovic riceve palla appena fuori area e conclude mirando all’angolino basso di sinistra. I portiere azzurro con grandi riflessi evita il gol, davvero un ottimo intervento.
73 – Cambia anche la Bosnia: Burnic e Tabakovic prendono il posto di Memic e Basic.
72′ – Doppio cambio per Gattuso: dentro Esposito e Cristante, fuori Kean e Locatelli.

66′ – Tarik Muharemović tenta un tiro potente da lontano, ma la palla sorvola la traversa.

65′ – La Bosnia ed Erzegovina mantiene il possesso con pazienti scambi di prima, cercando l’occasione giusta per infilare la difesa italiana.

63′ – Grande conclusione dal limite di Kerim Alajbegović verso il sette sinistro, ma Gianluigi Donnarumma è attento e blocca senza problemi.

59′ – Occasionissima per l’Italia: Kean parte in contropiede, entra in area ma la sua conclusione è alta.
51′ – Occasione Bosnia per Kerim Alajbegović, che prova la conclusione dalla distanza, ma il tiro è centrale e Gianluigi Donnarumma interviene con sicurezza.
46′ – Cambia anche Barbarez: Tahirovic e Alajbegovic prendono il posto di Kolasinac e Sunijc.
46′ – La gara riprende con una sostituzione dell’Italia: Palestra prende il posto di Politano.
PRIMO TEMPO
45′ + 3′ – Termina il primo tempo.
45′ – Assegnati 3′ di recupero.
44′  – La Bosnia batte il calcio di punizione: Katic di testa, Donnarumma la blocca a terra.
43′ – Gattuso effettua il primo cambio: Retegui lascia spazio a Gatti.
41′ – Brutto fallo di Bastoni su Memic, il numero 21 viene espulso.

38′ Bosnia ancora pericolosa. Ermedin Demirović svetta su un cross nell’area piccola e colpisce di testa: il pallone sfiora il palo sinistro e termina sul fondo. Occasione enorme! Rimessa dal fondo per l’Italia.

32′ – Tentativo di imbucata di Amar Dedić, ma un difensore chiude lo spazio e sventa l’azione.

30′ – Fallo fischiato a Alessandro Bastoni dopo un’entrata dura: Clément Turpin interrompe il gioco.

29′ – Ci prova da fuori Amar Memić, ma il tiro non inquadra la porta e finisce alto.

27′ – Palla messa al centro da Esmir Bajraktarević, con i difensori pronti ad allontanare il pericolo.

21′ – Gran tiro dalla distanza di Ivan Bašić, diretto sotto la traversa, ma Gianluigi Donnarumma interviene con ottimo tempismo e neutralizza il pericolo.
15′ – GOOOL ITALIA!! Rete spettacolare di Moise Kean: riceve palla e calcia subito, trovando un destro micidiale che si infila all’incrocio destro.
13′ Calcio d’angolo battuto da Sandro Tonali troppo lungo: il pallone attraversa l’area senza trovare alcun compagno.
12′ Ottimo cross di Matteo Politano, ma la difesa avversaria è attenta e allontana senza rischi.
7′ – Ci prova anche Demirovic per la Bosnia, che calcia direttamente in porta: Donnarumma controlla bene.
3′ – Brividi per l’Italia: la Bosnia ci prova con Memic che crossa in mezzo, Locatelli riesce a metterla in angolo rischiando un autorete.
1′ – Pronti, via! Inizia il match.

 

 

IL TABELLINO

Bosnia ed Erzegovina (4-4-2) – Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Memic; Demirovic, Dzeko. A disposizione: Hadzikic, Zlomislic, Mujakic, Celik, Radeljic, Tahirovic, Gigovic, Hadziametovic, Burnic, Alajbegovic, Bazdar, Tabakovic. Commissario tecnico: Sergej Barbarez.


ITALIA (3-5-2) – Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Gatti, Cambiaso, Pisilli, Cristante, Frattesi, Raspadori, Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

ARBITRO: Clement Turpin. Nicolas Danis e Benjamin Pages i suoi assistenti. VAR e AVAR, rispettivamente Jerome Brisard e Willy Delajod. Spagnolo invece il quarto uomo: si tratta di José Maria Sanchez.

MARCATORI: Kean 15′, Tabakovic 79′

NOTE: espulso Bastoni. Ammonito Donnarumma, Tahirovic, Muharemovic

 

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