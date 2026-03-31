LIVE Playoff Mondiali 2026, Bosnia-Italia 0-1

Katia Virzì Marzo 31, 2026
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Si chiude sul punteggio di 0-1 il primo tempo tra Bosnia ed Erzegovina e Italia, al termine di una frazione intensa e ricca di episodi. A sbloccare la gara è stato Moise Kean al 15’, autore di una splendida conclusione che si è infilata all’incrocio dei pali, portando avanti gli azzurri. Dopo il vantaggio, però, la squadra di Gennaro Gattuso ha sofferto la reazione della Bosnia, più volte pericolosa soprattutto con Ermedin Demirović e Amar Memić.

Decisivo in diverse occasioni Gianluigi Donnarumma, protagonista con interventi importanti, tra cui una parata su Ivan Bašić e un salvataggio su colpo di testa ravvicinato di Katic nel finale. I padroni di casa sono andati vicinissimi al pareggio anche al 38’, quando ancora Demirović ha sfiorato il palo di testa.

L’episodio chiave arriva però al 41’: Alessandro Bastoni viene espulso per un intervento duro, lasciando l’Italia in inferiorità numerica. Pochi minuti dopo, Gattuso corre ai ripari inserendo Federico Gatti al posto di Mateo Retegui per rinforzare la difesa. Nel finale la Bosnia continua a spingere, ma senza trovare il gol del pareggio. Dopo tre minuti di recupero, l’arbitro Clément Turpin manda le squadre negli spogliatoi: Italia avanti, ma il secondo tempo si preannuncia in salita.

Ecco la cronaca testuale del match
SECONDO TEMPO 
46′ – Cambia anche Barbarez: Tahirovic e Alajbegovic prendono il posto di Kolasinac e Sunijc.
46′ – La gara riprende con una sostituzione dell’Italia: Palestra prende il posto di Politano.
PRIMO TEMPO
45′ + 3′ – Termina il primo tempo.
45′ – Assegnati 3′ di recupero.
44′  – La Bosnia batte il calcio di punizione: Katic di testa, Donnarumma la blocca a terra.
43′ – Gattuso effettua il primo cambio: Retegui lascia spazio a Gatti.
41′ – Brutto fallo di Bastoni su Memic, il numero 21 viene espulso.

38′ Bosnia ancora pericolosa. Ermedin Demirović svetta su un cross nell’area piccola e colpisce di testa: il pallone sfiora il palo sinistro e termina sul fondo. Occasione enorme! Rimessa dal fondo per l’Italia.

32′ – Tentativo di imbucata di Amar Dedić, ma un difensore chiude lo spazio e sventa l’azione.

30′ – Fallo fischiato a Alessandro Bastoni dopo un’entrata dura: Clément Turpin interrompe il gioco.

29′ – Ci prova da fuori Amar Memić, ma il tiro non inquadra la porta e finisce alto.

27′ – Palla messa al centro da Esmir Bajraktarević, con i difensori pronti ad allontanare il pericolo.

21′ – Gran tiro dalla distanza di Ivan Bašić, diretto sotto la traversa, ma Gianluigi Donnarumma interviene con ottimo tempismo e neutralizza il pericolo.
15′ – GOOOL ITALIA!! Rete spettacolare di Moise Kean: riceve palla e calcia subito, trovando un destro micidiale che si infila all’incrocio destro.
13′ Calcio d’angolo battuto da Sandro Tonali troppo lungo: il pallone attraversa l’area senza trovare alcun compagno.
12′ Ottimo cross di Matteo Politano, ma la difesa avversaria è attenta e allontana senza rischi.
7′ – Ci prova anche Demirovic per la Bosnia, che calcia direttamente in porta: Donnarumma controlla bene.
3′ – Brividi per l’Italia: la Bosnia ci prova con Memic che crossa in mezzo, Locatelli riesce a metterla in angolo rischiando un autorete.
1′ – Pronti, via! Inizia il matc.

 

 

IL TABELLINO

Bosnia ed Erzegovina (4-4-2) – Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Memic; Demirovic, Dzeko. A disposizione: Hadzikic, Zlomislic, Mujakic, Celik, Radeljic, Tahirovic, Gigovic, Hadziametovic, Burnic, Alajbegovic, Bazdar, Tabakovic. Commissario tecnico: Sergej Barbarez.


ITALIA (3-5-2) – Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Gatti, Cambiaso, Pisilli, Cristante, Frattesi, Raspadori, Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

ARBITRO: Clement Turpin. Nicolas Danis e Benjamin Pages i suoi assistenti. VAR e AVAR, rispettivamente Jerome Brisard e Willy Delajod. Spagnolo invece il quarto uomo: si tratta di José Maria Sanchez.

MARCATORI: Kean 15′

NOTE:

 

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