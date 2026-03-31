LIVE Playoff Mondiali 2026, Bosnia-Italia 0-1

Si chiude sul punteggio di 0-1 il primo tempo tra Bosnia ed Erzegovina e Italia, al termine di una frazione intensa e ricca di episodi. A sbloccare la gara è stato Moise Kean al 15’, autore di una splendida conclusione che si è infilata all’incrocio dei pali, portando avanti gli azzurri. Dopo il vantaggio, però, la squadra di Gennaro Gattuso ha sofferto la reazione della Bosnia, più volte pericolosa soprattutto con Ermedin Demirović e Amar Memić.

Decisivo in diverse occasioni Gianluigi Donnarumma, protagonista con interventi importanti, tra cui una parata su Ivan Bašić e un salvataggio su colpo di testa ravvicinato di Katic nel finale. I padroni di casa sono andati vicinissimi al pareggio anche al 38’, quando ancora Demirović ha sfiorato il palo di testa.

L’episodio chiave arriva però al 41’: Alessandro Bastoni viene espulso per un intervento duro, lasciando l’Italia in inferiorità numerica. Pochi minuti dopo, Gattuso corre ai ripari inserendo Federico Gatti al posto di Mateo Retegui per rinforzare la difesa. Nel finale la Bosnia continua a spingere, ma senza trovare il gol del pareggio. Dopo tre minuti di recupero, l’arbitro Clément Turpin manda le squadre negli spogliatoi: Italia avanti, ma il secondo tempo si preannuncia in salita.