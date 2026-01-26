L’ex Palermo Verre riparte dalla C? Su di lui la Salernitana

Dopo mesi di incertezza, Valerio Verre è pronto a rimettersi in gioco. L’ex centrocampista del Palermo, svincolatosi solo qualche mese fa dopo un lungo tira e molla sulla rescissione contrattuale, potrebbe ripartire dalla Serie C per rilanciare la propria carriera.

La Salernitana segue con attenzione la situazione del classe 1994 e sta valutando l’operazione come possibile colpo d’esperienza in vista della corsa promozione. Verre, centrocampista offensivo capace di agire anche sulla trequarti, arriva da due stagioni in Serie B tra Sampdoria e Palermo, con cui ha collezionato complessivamente 55 presenze e tre reti.

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, il giocatore vanta un curriculum di assoluto rispetto: 150 presenze in Serie A e 196 in Serie B, oltre alle esperienze con Siena, Pescara, Perugia, Hellas Verona ed Empoli. Dopo sei mesi lontano dal campo, Verre valuta ora una nuova sfida, che per lui rappresenterebbe il debutto in Serie C e una possibile occasione di rilancio in una piazza ambiziosa.