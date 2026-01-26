Giovanili e Femminile, weekend da incorniciare per il Palermo

Il fine settimana del Settore Giovanile e Femminile del Palermo si chiude con un bilancio ampiamente positivo, fatto di goleade, prestazioni convincenti e segnali incoraggianti in ottica futura. Dalla Prima Squadra Femminile fino alle categorie di base, i colori rosanero sono stati protagonisti su più campi.

La copertina spetta senza dubbio alla Prima Squadra Femminile, che nel campionato di Serie C travolge il CUS Cosenza con un netto 8-1. Una prestazione dominante, impreziosita dalle reti di Chirillo, Coco (doppietta), Dragotto (doppietta), Cancilla, Di Salvo e Cracchiolo, che certifica lo stato di forma della squadra e la sua forza offensiva.

Pareggio combattuto, invece, per la Primavera, che nella 16ª giornata del campionato Primavera 2 impatta 1-1 contro lo Spezia. A firmare il gol rosanero è Di Gregorio, al termine di una gara equilibrata e ben giocata, utile per muovere la classifica e consolidare il percorso di crescita del gruppo.

Segno “X” anche per l’Under 19 Femminile, che nell’Eccellenza Femminile pareggia 1-1 il derby contro il Trapani. A segno Aguglia, in una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo minuto.

Arriva una sconfitta di misura per l’Under 17 Maschile, battuta 1-0 dal Napoli in trasferta. Una gara giocata con ordine e spirito, decisa da un episodio, contro una delle formazioni più strutturate del campionato.

Sorride invece l’Under 17 Femminile, che espugna il campo della Salernitana con un roboante 6-1. A segno Massaro, Manna, La Mantia, Pollaccia e una doppietta di Cilio, al termine di una prova autoritaria sotto ogni aspetto.

Turno di riposo per Under 16 e Under 15 Maschile, mentre arrivano segnali molto positivi dalle altre categorie femminili e di base. L’Under 15 Femminile vince 3-0 sul campo del Racing Catania nella fase Play Off, grazie alla doppietta di Messina e alla rete di Lombardo, confermando solidità e concretezza.

Successo esterno anche per l’Under 14 Maschile, che supera 3-0 il Monopoli con i gol di Marì e la doppietta di Taormina. L’Under 13 Maschile cala il pokerissimo contro il Tieffe Club, imponendosi 5-1 con due reti di Gaeta e una tripletta di Messineo.

Doppio impegno e doppia vittoria per l’Under 12 Maschile nel Campionato Fair Play Elite: 4-0 contro il Buon Pastore e 4-2 contro il Gonzaga, con prestazioni improntate a gioco, entusiasmo e spirito di squadra.

Chiude il quadro il pareggio per 3-3 dell’Under 12 Femminile contro l’Academy Panormus, al termine di una gara divertente e ricca di emozioni.

Un weekend che racconta un Palermo vivo, competitivo e in costante crescita: il lavoro sul vivaio continua a dare risposte concrete, dentro e fuori dal campo.