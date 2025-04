Legrottaglie: «Il Bari sta facendo quello che la rosa gli permettere di fare»

Nicola Legrottaglie, si è espresso ai microfoni de la Repubblica per parlare della sfida in programma domani tra Bari e Modena:

Prima un commento sul Bari.

«Con poche gare da giocare, ogni punto pesa di più e domani al San Nicola si gioca per la qualificazione ai play off. Il Bari per me sta facendo quello che la rosa gli può permettere di fare. Non era facile ripartire dalle macerie dello scorso campionato, Longo è stato bravo a trasferire principi precisi alla squadra».

Poi sul Modena commenta: «Il Modena, oggi allenato dal mio ex compagno di squadra Mandelli, pensavo che potesse lottare per il quinto-sesto posto. Ad oggi sarebbe fuori dai play off, non è quello che era lecito attendersi. Ma al San Nicola sarà partita vera, di quelle da non perdere».