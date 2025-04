Diletta Leotta replica ad Abbagnato su Balzaretti: «Nessuna malizia, solo lavoro»

Dopo le dichiarazioni di Eleonora Abbagnato riguardo presunte gelosie nei confronti del marito Federico Balzaretti, legate alla conduttrice DAZN Diletta Leotta, è arrivata la risposta – pacata e diplomatica – della giornalista sportiva. L’obiettivo: raffreddare gli animi e spegnere sul nascere ogni possibile polemica.

Tutto ha avuto inizio con alcune esternazioni dell’étoile nel corso di due programmi televisivi. A “Obbligo o Verità” di Alessia Marcuzzi su Rai 2, Abbagnato aveva raccontato con ironia la sua gelosia durante il periodo in cui il marito lavorava in televisione:

«Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa, gli facevo le imitazioni, scenate. Lei gli metteva il c**o in faccia».

Successivamente, a “Storie di donne al bivio” di Monica Setta, l’ex ballerina aveva rincarato la dose parlando di un episodio avvenuto a Milano:

«Mi capitò di incontrare la Leotta che, lavorando a DAZN con Federico, mostrava di avere una confidenza eccessiva con lui. Scattai subito e mi presentai: “Piacere, sono sua moglie”. Io non ho le sue curve, ma i meme che giravano su lei e mio marito mi hanno fatto impazzire».

Le parole hanno attirato l’attenzione dei media e anche di Striscia la Notizia, che ha consegnato a Leotta il classico Tapiro d’Oro, consegnato da Valerio Staffelli. La conduttrice ha preferito non alimentare il clamore, mantenendo un atteggiamento sereno e distensivo.

Nel frattempo, la stessa Abbagnato ha ridimensionato il tutto in un’intervista al settimanale Chi, parlando di una battuta fraintesa:

ha precisato di non aver mai voluto insinuare nulla su Diletta Leotta, né di credere che ci sia stato qualcosa tra lei e Balzaretti, sottolineando di non avere alcun problema con la giornalista sportiva.

Il caso, nato tra sorrisi e confessioni di gelosia, sembra destinato a chiudersi senza strascichi. Con buona pace di tutti, meme inclusi.