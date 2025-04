L’AIA ha annunciato sul proprio sito ufficiale la sostituzione dell’arbitro in Juve Stabia-Sampdoria. La nota:

“Si comunica che Francesco Fourneau, designato come arbitro per la gara Juve Stabia-Sampdoria, valida per la 34° giornata del Campionato di Serie B 2024-2025, sarà sostituito da Luca Zufferli.

JUVE STABIA – SAMPDORIA Lunedì 21/04 h. 15.00

ZUFFERLI

FONTANI – CAVALLINA

IV: LEONE

VAR: NASCA

AVAR: LONGO”