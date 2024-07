Secondo Prima tivvù, la FIGC ha espresso parere negativo sulla possibilità di giocare la partita di Coppa Italia contro l’Avellino allo stadio Romeo Menti.

Con i lavori di adeguamento dello stadio non ancora terminati, si va sempre di più verso l’inversione del campo. La società ha quindi chiesto di disputare la partita, in programma per domenica 4 agosto, al “Partenio” di Avellino. La squadra vincente sfiderà l’Udinese.