Ag. Antonucci: «C’è l’accordo col Cesena. Spezia? Qualcosa si è rotto»

Paolo Paloni, procuratore di Mirko Antonucci, ai microfoni di TMW ha parlato della situazione con il Cesena.

«La situazione è questa: noi abbiamo trovato un accordo con il Cesena. Lo Spezia, lo scorso anno ha creduto e acquistato Mirko dal Cittadella, poi però col cambio di allenatore qualcosa si è rotto nel rapporto da ambo le parti e credo che sia una situazione difficilmente recuperabile. Cesena credo che sia l’unica e la miglior soluzione per tutti. Sia per il ragazzo che per gli Aquilotti in modo tale da recuperare l’investimento di dodici mesi fa».