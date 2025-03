Juve Stabia-Cittadella, Dal Canto: «Ogni tanto vediamo mostri dove non ci sono»

Il Cittadella ritrova il sorriso e sbanca il Romeo Menti, superando la Juve Stabia con una prestazione di carattere e sacrificio. Un successo che interrompe la striscia negativa e regala tre punti preziosi alla squadra di Alessandro Dal Canto, soddisfatto della prova dei suoi.

«Già dalla scorsa stagione la squadra faticava a vincere in casa e continua a trascinarsi questo problema a livello mentale. Ogni tanto vede mostri dove non ci sono» ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa.

Dal Canto ha poi elogiato lo spirito combattivo dei suoi ragazzi, sottolineando le difficoltà della sfida:

«La Juve Stabia è partita forte, lo sapevamo. Giocare qui non è affatto semplice, l’ambiente fa la differenza e abbiamo avuto qualche difficoltà. Potevamo segnare dopo 20 secondi con Okwonkwo, ma le partite si decidono sugli episodi».

Il tecnico granata ha infine sottolineato la crescita del suo gruppo e la necessità di dare continuità ai risultati:

«Siamo una squadra che lotta sempre. Abbiamo tanto agonismo, temperamento e corsa. La Juve Stabia sta facendo un grande campionato, ma ci aspettavamo una gara equilibrata. Oggi torniamo a casa felici dopo due sconfitte di fila».