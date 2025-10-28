Inzaghi: «Serve una scintilla, sabato vogliamo reagire per la nostra gente»

Dopo la sconfitta per 0-3 contro il Monza, Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni ufficiali del Palermo F.C., commentando con lucidità il momento difficile della squadra e lanciando un messaggio di fiducia in vista della prossima sfida casalinga contro il Pescara.

«Dispiace molto», ha esordito Inzaghi. «Nella prima mezz’ora la squadra sembrava fosse partita bene, abbiamo battuto 4-5 calci d’angolo e sembrava che la partita la stessimo indirizzando dalla nostra parte. Poi quel gol, nato da un rinvio quasi dalla loro area, ci ha messo un po’ in ginocchio. La squadra però ha reagito e oggi faccio fatica a rimproverare troppe cose».

Il tecnico rosanero ha riconosciuto il momento di difficoltà, ma ha invitato tutti a rimanere uniti e concentrati: «È un periodo in cui non ci gira niente per il verso giusto, ma dobbiamo essere bravi a ripartire. Dopo otto giornate giocate bene, abbiamo inciampato: ora dobbiamo pensare solo a quello che possiamo migliorare, io per primo. Serve rimboccarsi le maniche e cercare di tornare a vincere il prima possibile, già da sabato in casa».

Sul prossimo impegno contro il Pescara, Inzaghi ha concluso: «Abbiamo bisogno di vincere, di tornare a fare quello che facevamo fino a poco tempo fa. Ci vuole la scintilla giusta. Mi auguro che la gente ci stia vicina: sabato vogliamo ritrovare il nostro stadio e regalare ai tifosi una partita all’altezza, perché questa gente merita molto di più».