Entella-Palermo, Inzaghi: «A Chiavari dobbiamo reagire. È il momento di svegliarci»

Filippo Inzaghi, intervenuto ai canali ufficiali del Palermo FC, ha presentato la delicata trasferta di Chiavari contro la Virtus Entella, in programma domani alle 15. Il tecnico rosanero ha toccato tutti i temi della vigilia: mentalità, reazione, motivazioni e cammino in classifica.

«Dobbiamo tornare a fare ciò che sappiamo fare»

Inzaghi apre chiaramente la sua analisi:

«Penso che ogni partita sia importante. Adesso fare tante chiacchiere, essere qui a dire chissà che cose… penso che dobbiamo tornare a fare quello che siamo capaci di fare, ciò che abbiamo fatto vedere per tante partite.

Mi auguro che la squadra dia una grande risposta sul campo, anche perché ci saranno tantissimi tifosi e dobbiamo ripartire».

«Nessuna gara è decisiva a novembre, ma voglio vedere la reazione»

Sulla possibilità che Chiavari possa rappresentare una svolta:

«Il campionato è lungo, mancano ancora 28 partite. Dobbiamo pensare gara dopo gara, creare una mentalità vincente, creare un gruppo solido in questo momento.

Ogni partita è molto importante: domani sono curioso di vedere la reazione. Mi fido di questi ragazzi e sono sicuro che faremo una grande gara».

Osti lo carica: «Mi concentrerò per ripagare fiducia e aspettative»

Il direttore Carlo Osti, in settimana, aveva espresso massima fiducia nel tecnico. Inzaghi ha risposto così:

«Sono contento delle parole del direttore, ma so quello che la gente, la città, la società e la dirigenza si aspettano da me.

Sono molto concentrato su questo e mi auguro che i frutti si vedano in campo al più presto, perché sappiamo l’importanza di vestire questa maglia.

Mi auguro di ripartire forte già dalla partita di domani».

«Giocare per il Palermo è il massimo: le motivazioni vengono da sole»

Sul lavoro svolto durante la sosta e sul tema motivazioni:

«Giocare per il Palermo per me è il massimo. Parlare di motivazioni… quando si vede tutta la gente che ci sarà domani, quando si vede quello stadio, quando si gioca in casa e fuori, per me le motivazioni vengono da sole.

Dobbiamo dimostrarle sul campo».

«Le difficoltà le conosciamo, ma dipende tutto da noi»

Riguardo alla gara contro l’Entella:

«Le difficoltà della partita le sappiamo, sappiamo il campo, ma a me interessa poco. Stimo l’Entella per quello che fa, per l’allenatore che ha, giovane ma molto bravo, ma dobbiamo pensare a noi stessi.

Le partite dipendono molto da noi, dal nostro atteggiamento, dalla nostra voglia. Adesso non possiamo più perdere tempo».

«Classifica corta, ma guardarla ora sarebbe un errore»

In chiusura, lo sguardo alla graduatoria:

«La classifica influisce molto, ma adesso faremmo un grande errore a guardarla. Mancano tutte le partite… penso alla Cremonese dell’anno scorso.

Il campionato di B è lungo: noi dobbiamo darci una svegliata e speriamo che da domani sia così».