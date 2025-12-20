Inzaghi dopo Avellino-Palermo: «Potevamo fare qualcosa in più, ma è un punto importante»

Il Palermo esce dal Partenio-Lombardi con un pareggio che lascia sensazioni contrastanti. Filippo Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa al termine della gara contro l’Avellino, analizza il 2-2 con lucidità, senza nascondere qualche rammarico ma riconoscendo anche il valore dell’avversario e la difficoltà del campo.

«Io penso che potevamo fare qualcosa in più, però per come si era messa la gara dovevamo portarla a casa», spiega il tecnico rosanero. Inzaghi sottolinea come gli episodi abbiano inciso sull’andamento del match: «Anche perché, se non fossero rimasti in dieci, probabilmente l’avremmo vinta».

Guardando ai numeri e allo sviluppo complessivo della partita, però, l’allenatore del Palermo riconosce l’equilibrio del risultato: «Visti anche i tiri in porta, credo che il pareggio sia giusto. Per quello che si è visto potevamo fare qualcosa in più, ma giocare qua è difficile per tutti».

Il Partenio-Lombardi si conferma un campo ostico per chiunque, come ricorda lo stesso Inzaghi: «Qui ha perso il Monza, qui ha pareggiato il Venezia. Sarà difficile per tutti». E non mancano i complimenti all’avversario: «Faccio i complimenti all’Avellino, che ha fatto un’ottima partita».

Dopo tre vittorie consecutive, il punto viene comunque accolto con pragmatismo: «Dopo tre successi penso che prendiamo un punto importante. Adesso dobbiamo chiudere bene l’anno sabato col Padova».

Inzaghi entra poi nel merito degli episodi arbitrali, senza cercare alibi ma chiarendo il proprio punto di vista: «Se non fossero rimasti in dieci, forse il Palermo poteva arrivare anche in nove. Se ci fosse stata l’espulsione di Diakité, che poi è stata cambiata subito, probabilmente avremmo potuto finire la partita addirittura in nove».

Il tecnico rosanero, però, difende la decisione finale dell’arbitro: «Per me il fallo di Diakité non è da secondo giallo. È andato a colpire la palla di testa, quindi l’espulsione non c’era. Poi, al di là di questi episodi, ognuno li commenta come pare».

La chiusura è un ritorno al campo e alla sostanza: «Ribadisco che il Palermo poteva fare qualcosa in più, ma ci sono anche gli avversari. L’Avellino ha fatto un’ottima partita».