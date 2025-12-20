Avellino-Palermo, pari che pesa: rosanero frenati nel finale. La classifica serie B aggiornata
Il Palermo esce dal Partenio con un solo punto, ma mantiene comunque la quinta posizione in classifica con 30 punti. La squadra rosanero ha mostrato carattere, rimontando più volte l’Avellino e strappando un pareggio all’89′ con la rovesciata di Palumbo.
Nonostante il risultato beffardo, il Palermo resta tra le prime della Serie B e conferma la sua solidità in trasferta, dimostrando di saper reagire anche nei momenti difficili. Il punto conquistato al Partenio permette alla squadra di Inzaghi di restare a ridosso delle posizioni che contano per la promozione diretta.
La classifica aggiornata
Frosinone – 37
Monza – 34
Venezia – 32
Cesena – 31
Palermo – 30
Modena – 29
Catanzaro – 28
Juve Stabia – 23
Padova – 22
Avellino – 21
Empoli – 20
Reggiana – 20
Carrarese – 19
Bari – 16
Südtirol – 15
Entella – 15
Sampdoria – 14
Spezia – 14
Mantova – 14
Pescara – 10