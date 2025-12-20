Avellino-Palermo, pari che pesa: rosanero frenati nel finale. La classifica serie B aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 20, 2025

Il Palermo esce dal Partenio con un solo punto, ma mantiene comunque la quinta posizione in classifica con 30 punti. La squadra rosanero ha mostrato carattere, rimontando più volte l’Avellino e strappando un pareggio all’89′ con la rovesciata di Palumbo.

Nonostante il risultato beffardo, il Palermo resta tra le prime della Serie B e conferma la sua solidità in trasferta, dimostrando di saper reagire anche nei momenti difficili. Il punto conquistato al Partenio permette alla squadra di Inzaghi di restare a ridosso delle posizioni che contano per la promozione diretta.

La classifica aggiornata

Frosinone – 37

Monza – 34

Venezia – 32

Cesena – 31

Palermo – 30

Modena – 29

Catanzaro – 28

Juve Stabia – 23

Padova – 22

Avellino – 21

Empoli – 20

Reggiana – 20

Carrarese – 19

Bari – 16

Südtirol – 15

Entella – 15

Sampdoria – 14

Spezia – 14

Mantova – 14

Pescara – 10

Ultimissime

Modena-Venezia, Stroppa: «Siamo stati quasi perfetti, contento dei subentrati»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 20, 2025

Avellino-Palermo, pari che pesa: rosanero frenati nel finale. La classifica serie B aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 20, 2025

Avellino-Palermo 2-2: le pagelle del match

Angelo Giambona Dicembre 20, 2025

Sampdoria, Gregucci dopo Padova: «Possiamo fare di più, ma la squadra è viva»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 20, 2025

Padova-Sampdoria 1-1, Fusi: «Gol dedicato a mio nonno. Palermo? Ci mancano due partite difficili e ce la giocheremo con tutti»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 20, 2025