Inzaghi celebra il Festino di Santa Rosalia: «Viva Palermo e Santa Rosalia!»

Un messaggio sentito, diretto da Châtillon a tutti i tifosi rosanero in occasione di una delle ricorrenze più amate dal popolo palermitano. Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, ha voluto unirsi idealmente alla città per il Festino di Santa Rosalia, registrando un breve videomessaggio pubblicato sui canali ufficiali del club.

Queste le sue parole:

«Ciao a tutti i palermitani, anche qui dalla Valle d’Aosta mi volevo unire a voi per un giorno speciale. So che è il Festino di Santa Rosalia, ci tenevo a farvi un grande augurio. So che unisce tutti i palermitani senza distinzioni, per cui: viva Palermo e Santa Rosalia! Ciao ciao!».

Un pensiero semplice ma ricco di significato, che rafforza fin da subito il legame tra il nuovo allenatore rosanero e la città.