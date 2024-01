Insulti razzisti contro Maignan, identificati 5 tifosi: uno di loro è di colore

Le telecamere interne del Bluenergy Stadium hanno dato il verdetto: il numero dei tifosi protagonisti dei vergognosi cori razzisti verso Mike Maignan è salito a cinque.

Come riportato da “Gazzetta.it” uno di questi, il primo, era già stato identificato meno di 48 dopo Udinese-Milan, mentre gli altri nei giorni scorsi. Si tratta di cinque soggetti compresi tra i 32 e i 46 anni. Uno di questi sarebbe una persona di colore.

È questo il retroscena raccontato in queste ore. Oltre a lui, presente anche una donna. Come per il primo tifoso, il questore D’Agostino ha emesso verso di loro un Daspo di cinque anni, ma l’Udinese ha promesso che li bandirà a vita dall’impianto. Tre tifosi sono della provincia di Udine, uno della città.