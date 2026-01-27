Il Tirreno: “Tramoni-Palermo, Pisa prende tempo”

Il mercato del Pisa ruota, ancora una volta, attorno al nome di Matteo Tramoni. La situazione legata al fantasista corso non si è ancora sbloccata e il dialogo con il Palermo resta in una fase interlocutoria. A fare il punto è Andrea Chiavacci sulle colonne de Il Tirreno, che racconta di una trattativa tutt’altro che definita.

Il Palermo si è fatto avanti domenica scorsa con un’offerta da cinque milioni di euro, impostata sulla formula del prestito con obbligo di riscatto. Una proposta che, come sottolinea Andrea Chiavacci su Il Tirreno, il Pisa ha rispedito al mittente. Il club nerazzurro non vorrebbe privarsi del proprio numero dieci, a meno che non venga presentata un’offerta economica ritenuta adeguata, ma soprattutto intende comprendere fino in fondo le reali intenzioni del calciatore.

La scelta, infatti, non è soltanto economica. Come evidenzia ancora Il Tirreno, Tramoni è chiamato a valutare se accettare la corte del Palermo, guidato da un allenatore che lo conosce bene come Filippo Inzaghi e con cui potrebbe lottare per la promozione in Serie A, oppure restare a Pisa per difendere la categoria conquistata lo scorso 4 maggio. Un bivio delicato, anche perché il contratto del giocatore è in scadenza nel 2030.

Nella giornata di ieri Tramoni si è allenato regolarmente con i compagni a San Piero a Grado, prima di incontrare la dirigenza nerazzurra. In tarda serata, però, non era stata ancora presa alcuna decisione. Secondo quanto riportato da Andrea Chiavacci su Il Tirreno, il Palermo resta in attesa, mentre i tifosi del Pisa continuano a sperare nella permanenza del talento corso, molto amato dalla piazza e al centro di numerosi messaggi sui social.

Parallelamente, il Pisa si muove anche su altri fronti. Come scrive Il Tirreno, i nerazzurri sono molto vicini all’attaccante Filip Stojilkovic. Il classe 2000 di origini bosniache si sta mettendo in mostra in Polonia con il Cracovia e il club toscano lo segue da tempo. Negli ultimi giorni l’offerta sarebbe salita progressivamente da 1,5 a 2,5 fino a 3 milioni di euro, cifra vicina ai 4 richiesti dal club polacco.

In contemporanea, il Pisa avrebbe già trovato un accordo con il giocatore per un contratto fino al 2029, con opzione per il 2030. Sempre secondo Andrea Chiavacci su Il Tirreno, nella tarda serata di ieri la trattativa sembrava a un passo dallo sblocco, con il via libera arrivato anche da Alberto Gilardino.

Il quadro resta dunque aperto. Il futuro di Tramoni non è ancora scritto, ma il Pisa continua a muoversi su più tavoli, consapevole che le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive.