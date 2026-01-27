Repubblica: “Tramoni al Palermo, affondo decisivo. Il giocatore dice sì ai rosa”

L’obiettivo primario del Palermo per rinforzare l’attacco è chiaro e ha un nome preciso: Matteo Tramoni. Un incrocio di destini che lega l’ombra della Torre di Pisa alle palme di viale del Fante, trasformando la trattativa per il fantasista francese nel vero termometro delle ambizioni rosanero. A ricostruire il quadro è Alessandro Geraci sulle pagine de la Repubblica Palermo, descrivendo un’operazione che va oltre il semplice mercato.

La situazione, al momento, è bloccata in una sorta di impasse tipica delle grandi negoziazioni. Da un lato c’è l’offerta sostanziosa del Palermo, che ha individuato in Tramoni il sostituto ideale di Brunori, passato alla Sampdoria, e la volontà del giocatore, che sembra ormai orientata verso la Sicilia. Dall’altro il Pisa, che ha aperto al dialogo ma continua a prendere tempo. Come sottolinea Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il direttore sportivo Osti ha affondato il colpo presentando una proposta corposa, superiore ai cinque milioni di euro, avvicinandosi sensibilmente alla richiesta iniziale di sei milioni del club toscano.

Cifre importanti, che potrebbero ancora essere ritoccate per arrivare al controllo totale del cartellino. La trattativa si è trasformata in un vero e proprio gioco di nervi, nel quale il fattore umano assume un peso specifico decisivo. Sempre secondo la Repubblica Palermo, l’incontro avvenuto nelle ultime ore tra Tramoni e i vertici nerazzurri rappresenta un segnale chiaro dell’apertura del giocatore, pronto a discutere per manifestare la propria volontà di lasciare Pisa.

Un elemento determinante è rappresentato dalla presenza di Filippo Inzaghi sulla panchina rosanero. Il rapporto tra l’allenatore e Tramoni è solido e risale ai tempi di Brescia, dove l’esterno visse una delle sue migliori stagioni realizzative, prima di ripetersi al Pisa nella scorsa annata culminata con la promozione in Serie A. Come evidenzia ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, questo legame potrebbe incidere in modo decisivo sulla scelta finale.

A una settimana dal gong del calciomercato, l’affare sembra entrare nella fase risolutiva. Il muro eretto dal Pisa, impegnato nella lotta per non retrocedere e restio a perdere uno dei suoi talenti senza massimizzare l’incasso, mostra però alcune crepe. Trattenere un giocatore controvoglia, sottolinea la Repubblica Palermo, rischierebbe di trasformarsi in un boomerang tecnico ed economico. Intanto la tifoseria nerazzurra si è spaccata, invadendo i social tra appelli al “non andare via” e la difesa del numero dieci come simbolo della risalita in A, con la squadra ultima in classifica a quota 14 punti.

Il Palermo, forte della propria solidità e della chiarezza del progetto, attende il momento giusto per l’affondo decisivo, consapevole che l’ultimo colloquio possa essere stato il vero catalizzatore del passaggio definitivo. Come scrive Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, tutto sembra orientato verso una conclusione positiva, pur restando aperti a ogni possibile evoluzione.

Tramoni resta il sogno in via di realizzazione, ma il club rosanero continua a tenere calde le alternative: Dennis Johnsen della Cremonese e Dany Mota del Monza, quest’ultimo alle prese con un problema fisico che lo terrà ai box per circa quindici-venti giorni, ma favorevole al trasferimento. Sul fronte uscite, resta sempre aperta la pista Salim Diakitè, seguito anche dal Modena. Nonostante gli slot over liberi, è escluso che dopo la sua eventuale cessione il Palermo intervenga con più di un attaccante di livello.

L’arrivo di un rinforzo offensivo potrebbe inoltre ridurre il minutaggio di Giacomo Corona, attualmente vice Pohjanpalo, rendendo plausibile un prestito in Serie B per garantirgli maggiore continuità. Tutto è in divenire, ma una certezza resta: come conclude la Repubblica Palermo, l’acquisto di Tramoni rappresenterebbe non solo un colpo di mercato, ma una vera dichiarazione d’intenti a tutta la Serie B.

Ora, però, l’attenzione torna al campo. Dopo il pari di Modena, diventa vitale per il Palermo ritrovare il successo in trasferta venerdì a Bari. Magari, come suggerisce Geraci, con un Tramoni in più su cui poter fare affidamento.