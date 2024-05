Il Secolo: “Sampdoria verso il Palermo. Bilancio ancora in rosso per i blucerchiati”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sulla gara tra Palermo e Sampdoria

Ieri mattina, è stato approvato il bilancio della Sampdoria relativo a dicembre 2023. L’assemblea si è tenuta a Milano, presso il palazzo che ospita le sedi della Gestio Alternative di Manfredi, della Aser di Radrizzani e della Blucerchiati, la società controllante della Sampdoria. L’assemblea si è svolta senza la presenza dei piccoli azionisti, penalizzati logisticamente.

Risultati del Bilancio

Il presidente Manfredi ha scelto di non comunicare pubblicamente i dettagli del bilancio, ma è noto che per il quinto anno consecutivo il risultato è negativo. Tuttavia, il rosso è inferiore rispetto ai 36.748.000 euro del 2022, grazie anche a circa 40 milioni di euro di esdebitamento legati al piano di ristrutturazione del debito.

Gestione Precedente e Nuova Proprietà

Il bilancio riflette una gestione condivisa tra il primo semestre, sotto la gestione emergenziale del Cda composto da Lanna, Romei, Panconi e Bosco, e il secondo semestre sotto la nuova proprietà di Radrizzani e Manfredi. La gestione precedente è stata cruciale per il salvataggio della società, ricorrendo alle nuove misure di composizione della crisi e all’accordo di ristrutturazione del debito, riducendolo da circa 200 milioni a circa 50 milioni di euro.

Scelte Contabili e Investimenti

Un cambiamento significativo tra le due gestioni riguarda l’approccio contabile. La gestione precedente aveva sospeso gli ammortamenti, mentre la nuova proprietà ha scelto di non avvalersi di questo tecnicismo, beneficiando dei 40 milioni di esdebitamento. Questa scelta permette una gestione più trasparente dei costi e prepara il bilancio per eventuali plusvalenze in vista di cessioni estive. Finora, gli investitori hanno già iniettato 56 milioni di euro nelle finanze del club.

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

L’ordine del giorno dell’assemblea prevedeva anche il rinnovo del Cda fino all’approvazione del prossimo bilancio. Il Cda rimane composto da tre membri, il minimo statutario: Manfredi come presidente, l’amministratore delegato Fiorella e Molango, vertice della Pfa (Professional Footballers’ Association), il sindacato dei calciatori professionisti inglesi.

La Sampdoria sta attraversando un periodo di transizione e ristrutturazione finanziaria, con la nuova proprietà che lavora per stabilizzare e migliorare la situazione economica del club. Nonostante il bilancio negativo, i passi compiuti finora indicano una direzione positiva verso una gestione finanziaria più sana e sostenibile.