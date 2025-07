Il Secolo: “Il Palermo ci prova per Bani, il Genoa resiste e offre il rinnovo”

Il Palermo ha messo gli occhi su Mattia Bani, ma il Genoa non sembra intenzionato a privarsene. Come riportato da Il Secolo XIX in un articolo firmato da Andrea Schiappapietra, il difensore è considerato centrale nel progetto rossoblù e per questo motivo il club ligure gli ha proposto un rinnovo di contratto fino al 2027. Il corteggiamento dei rosanero, dunque, potrebbe infrangersi contro la volontà del Grifone di blindare il giocatore.

Continue Reading