Il Mattino: “Avellino-Insigne, accordo impostato. Oggi la chiusura?”

L’Avellino è vicino alla firma di Roberto Insigne: in giornata è previsto un nuovo incontro con il suo entourage per chiudere un accordo ormai impostato, come riportato da Il Mattino di Avellino in un articolo firmato da Marco Ingino. Parallelamente, continua la trattativa con la Sampdoria per Gennaro Tutino: il club irpino è disposto a coprire parte dell’ingaggio (circa 800mila euro), ma non intende investire per il cartellino. Una situazione delicata per i blucerchiati, chiamati a versare 2,5 milioni al Cosenza entro fine mese per riscattare l’attaccante.

