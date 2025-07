Il Resto del Carlino: “Il futuro di Jonathan Klinsmann potrebbe tingersi di rosanero”

Il futuro di Jonathan Klinsmann potrebbe tingersi di rosanero. Il Palermo ha rotto gli indugi e messo sul piatto 1,8 milioni di euro più il cartellino di Alfred Gomis per assicurarsi il portiere del Cesena, che ha impressionato nella scorsa stagione in Serie B.

L’offerta è concreta e ora la palla passa proprio a Klinsmann, chiamato a scegliere se accettare la destinazione siciliana. Il figlio dell’ex campione del mondo ha dato segnali di apertura, ma la trattativa resta subordinata alla sua decisione finale. In caso di fumata bianca, per il Cesena si aprirebbe subito lo scenario del ritorno di Gomis, già protagonista con i bianconeri ai tempi di Drago. Un’operazione che potrebbe chiudersi in tempi rapidi, considerando l’interesse reciproco tra le parti.

Intanto, il Cesena accelera su più fronti: in attesa dello sblocco della situazione legata a Marco Olivieri, ancora in stand-by per il ricorso arbitrale con la Triestina, il club lavora alacremente per completare la rosa. Il direttore sportivo Fusco ha già trovato l’accordo con la Juventus per il prestito con diritto di riscatto del classe 2004 Livano Comenencia, talento olandese che ha collezionato 70 presenze con la Next Gen. L’inserimento del Pescara ha rallentato l’operazione, ma i romagnoli restano fiduciosi di chiudere a breve.

Sul fronte uscite, valigie pronte per Luigi Silvestri, destinato all’Union Brescia, mentre Ogunsaye è seguito da Cosenza, Campobasso e Monopoli. Rifiutata invece un’offerta del Frosinone per Giacomo Calò, considerata troppo bassa.

Ma i riflettori restano puntati su Klinsmann: Palermo vuole chiudere presto, Inzaghi lo ha indicato come priorità e l’affondo da 1,8 milioni più Gomis è un segnale forte. Tocca ora al portiere decidere se accettare la sfida.