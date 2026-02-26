Il Messaggero Abruzzo: “Pescara, recuperi chiave contro il Palermo: Gorgone ritrova Meazzi e Valzania”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Il Pescara accelera verso la sfida contro il Palermo con segnali incoraggianti dall’infermeria. Come scrive Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, Giorgio Gorgone potrà contare sul rientro in gruppo di Lorenzo Meazzi e Luca Valzania, entrambi disponibili per la gara di domenica all’Adriatico (ore 15).

Secondo Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, i due centrocampisti ieri hanno svolto lavoro differenziato in via precauzionale, ma oggi torneranno ad allenarsi con i compagni. Valzania, alle prese con un fastidio al ginocchio, stringerà i denti e completerà il centrocampo a tre insieme a Lamine Fanne e Gaston Brugman.

Nel 4-3-1-2 disegnato da Gorgone, Meazzi agirà invece alle spalle della coppia offensiva formata da Antonio Di Nardo e Giacomo Olzer. Come sottolinea Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, il 24enne genovese si è guadagnato la titolarità grazie alla sua capacità di incidere anche entrando dalla panchina. Contro il Venezia, nel tentativo di deviare un cross di Olzer, ha urtato il palo riportando una ferita alla tibia (tre punti di sutura), ma sarà regolarmente in campo contro i rosanero. Con quattro reti, è il terzo miglior marcatore del Pescara dietro Di Nardo (7) e Olzer (5).

Più graduale il rientro di Gaetano Letizia, ancora alle prese con un problema muscolare. Entro le prossime ore si capirà se potrà partire dal primo minuto contro l’undici di Inzaghi, tecnico che lo ha già allenato a Benevento nelle stagioni 2019-20 (promozione in A) e 2020-21 (retrocessione in B). In caso di forfait, spazio a Davide Faraoni sulla corsia destra.

Giovanni Tontodonati, sulle pagine de Il Messaggero Abruzzo, aggiorna anche sugli altri infortunati: Oliveri è vicino al rientro, mentre Merola e Graziani puntano alla gara contro il Bari dell’8 marzo. Tsadjout, dopo l’intervento al tendine dell’adduttore, potrebbe tornare tra i convocati il 15 marzo a Bolzano contro il Südtirol.

L’avversario, però, è tra i più temibili del momento. Come evidenzia Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, il Palermo è imbattuto da tre mesi e mezzo: l’ultima sconfitta risale all’8 novembre contro la Juve Stabia. Nelle ultime 14 gare i rosanero hanno raccolto 32 punti (9 vittorie e 5 pareggi), segnando 30 gol e subendone appena 10. Miglior difesa del campionato con 19 reti incassate e terzo attacco con 45 centri: numeri che certificano la solidità della squadra di Inzaghi.

 

