Il Messaggero Abruzzo: “Arriva il Palermo. Pescara, 22 giorni per evitare il baratro: inizia il tour de force”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Ventidue giorni per decidere una stagione. Come scrive Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, la sfida di domenica all’Adriatico contro il Palermo inaugura per il Pescara un ciclo terribile di sei partite in 22 giorni che potrebbe indirizzare definitivamente la corsa salvezza.

Secondo Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, il calendario non concede tregua: dopo il confronto con i rosanero, quarta forza del campionato, i biancazzurri saranno attesi mercoledì dal turno infrasettimanale sul campo del Frosinone, terzo in classifica e in piena corsa per la promozione diretta. Un banco di prova durissimo per una squadra che deve iniziare a muovere la classifica.

Il programma proseguirà domenica 8 marzo con lo scontro diretto contro il Bari, penultimo ma avanti di quattro punti sul Delfino. Una gara che, come evidenzia Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, ha già il sapore dell’ultima spiaggia. Sette giorni dopo trasferta insidiosa a Bolzano contro il Südtirol, poi altro turno infrasettimanale il 18 marzo all’Adriatico contro la Virtus Entella, terz’ultima a +7 sul Pescara.

Il ciclo si chiuderà il 22 marzo al “Castellani” contro l’Empoli, prima della sosta per le Nazionali. Come sottolinea Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, al termine di questa fase mancheranno sei giornate alla fine del torneo e la situazione sarà più chiara. Senza uno scatto immediato, la retrocessione in Serie C diventerebbe un’ipotesi sempre più concreta.

I numeri raccontano la difficoltà della missione. Il Pescara ha finora raccolto 18 punti in 26 partite, con una media di 0,69 a gara. Reggiana e Mantova, attualmente quint’ultima e sest’ultima, viaggiano a quota 26. Per raggiungere i playout, prosegue l’analisi di Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, potrebbero servire tra i 38 e i 40 punti. Questo significa che i biancazzurri dovranno conquistare almeno 20-22 punti nelle ultime 12 giornate per sperare nello spareggio salvezza.

Per la permanenza diretta in Serie B, la soglia si alza a 42-43 punti: servirebbero dunque altri 24-25 punti, una rincorsa che al momento appare proibitiva. Il tour de force è iniziato: il futuro del Pescara passa dalle prossime tre settimane.

