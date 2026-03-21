Il Mattino: “Padova, uniti più che mai. Tifosi palermitani anche in tribuna”

Il Padova si gioca una fetta importante della stagione nella sfida contro il Palermo. Come racconta Stefano Volpe su Il Mattino di Padova, il momento dei biancoscudati è delicato: un solo punto nelle ultime quattro gare e la sconfitta nel derby contro il Venezia hanno ridotto il margine sulla zona salvezza.

Una situazione complessa, sottolineata ancora da Stefano Volpe su Il Mattino di Padova, che rende la gara dell’Euganeo uno snodo cruciale prima della sosta e del rush finale.





Secondo quanto evidenziato da Stefano Volpe su Il Mattino di Padova, la settimana è stata caratterizzata da tensioni e riflessioni: dallo sciopero degli ultras al ritorno del Papu Gomez, fino all’intervento pubblico del direttore sportivo Mirabelli per ribadire la fiducia nel gruppo e nell’allenatore Andreoletti.

Il tecnico ha risposto così alle parole del dirigente:

«Mi ha fatto molto piacere che in un momento di difficoltà ci abbia messo la faccia il direttore. Apprezzo ancora di più il fatto che sia un dirigente che ti sta vicino nelle difficoltà. Spesso un allenatore in momenti come questo è solo. Io invece ho la fortuna di avere uno staff unito e una squadra che spinge per tornare a correre».

Come ribadisce ancora Stefano Volpe su Il Mattino di Padova, Andreoletti non si nasconde e guarda alla sostanza:

«Non conta il futuro dell’allenatore, ma quello della squadra».

Nonostante il malumore di parte dell’ambiente dopo il derby, l’allenatore resta fiducioso:

«Da quando sono arrivato non ho mai visto negatività. Anche in questi giorni ho ricevuto sostegno. È chiaro che dobbiamo tornare subito a fare punti».

Capitolo ultras:

«Egoisticamente mi dispiace per lo sciopero, ma in un mondo di bandieruole la loro coerenza è da ammirare».

Come sottolinea ancora Stefano Volpe su Il Mattino di Padova, uno dei temi principali è il ritorno del Papu Gomez dopo un lungo stop:

«Sappiamo quanto sia determinante. L’ho visto bene, positivo. Devo capire se usarlo dall’inizio o a gara in corso».

Infine, fiducia totale nel portiere Sorrentino:

«Ci ha salvato tante volte, la fiducia è incondizionata. Sarà un caposaldo del Padova che centrerà la salvezza».

La partita si giocherà in un clima particolare: ultras in sciopero e uno stadio che rischia di colorarsi anche di rosanero, con migliaia di tifosi del Palermo attesi all’Euganeo. Una gara piena di contrasti, tra tensione e passione, decisiva per il futuro dei biancoscudati.