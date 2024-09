Iachini: «Dybala e Belotti al Palermo li ho fatti giocare di punta»

L’ex allenatore rosanero Beppe Iachini ha rilasciato un’intervista al quotidiano “La Stampa” parlando di attaccanti e in particolar modo di Dybala, Vlahovic, Belotti e Duvan Zapata passati sotto la sua guida:

«Mi fa piacere, quando li ho allenati erano dei ragazzini. Mi sento spesso con loro, sono davvero felice della carriera che hanno fatto. Un allenatore deve farli rendere nella posizione giusta. Di Dybala dicevano che era un esterno e al Palermo invece lo facevo giocare prima punta. Uguale Belotti, arrivò dall’Albinoleffe come attaccante esterno. E a Firenze volevano mandare via Vlahovic in prestito, ma si capiva la sua forza…».