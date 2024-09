Oriana Sabatini svela la passione per la tanatoprassi: “Quella sera Paulo truccò un cadavere”

Hobby surreale per Oriana Sabatini moglie dell’ex Palermo Paulo Dybala. La donna nel corso del suo podcast “A dónde vamos cuando soñamos” ha fatto la seguente rivelazione.

«Daniel, il proprietario dell’impresa di pompe funebri, mi chiama e mi dice: ‘Ori, adesso arriva un cadavere tra mezz’ora. Sei pronta a venire?’. E ovviamente ho detto di sì. Erano le 22, avevo già cenato, non avevo altro da fare». Racconta la moglie dell’argentino in un episodio del suo podcast.

La serata surreale del campione argentino

«Stasera vado a trovare un cadavere. Ma nulla di serio». E così Oriana ha trascorso una serata con il marito Paulo decisamente fuori dagli schemi: «C’era una partita del Brasile e non so chi, c’era Paulo sul divano. Per vederla con mio padre saremmo rimasti lì, ho detto: farò qualcosa di utile, andrò alle pompe funebri».

A sorpresa, il calciatore della Roma ha deciso di accompagnarla al suo appuntamento fantasma: «Ho chiesto se qualcuno voleva venire con me e tutti si sono interessati, perché ovviamente tutti vogliono spettegolare, sono curiosi. Ebbene, alla fine Paulo ha finito per accompagnarmi e mi ha detto: ‘Non preoccuparti, resto lì all’impresa di pompe funebri e faccio un giro‘». Una passione che ha incuriosito Oriana sin da piccola e che ora potrebbe aver preso anche Dybala.

Cos’è la tanatoprassi

La tanatoprassi è un trattamento “post-mortem” e consiste nella cura igienica di conservazione e di presentazione estetica del corpo dopo la morte, volta soprattutto a realizzare un processo altamente igienico nel settore funerario e cimiteriale. In che cosa consiste? Questa tecnica prevede l’iniezione di un fluido conservante nel sistema arterioso della salma, così da ritardare il processo di decomposizione per alcune settimane. Il costo di un trattamento di tanatoprassi può variare in base alla complessità del caso e alla località in cui viene effettuato. In generale, il prezzo può oscillare tra i 500 e i 1.500 euro.