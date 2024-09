Adani rivela: «Ho usato Coppa Italia del 2001 come strumento per giochi erotici con una ragazza»

Aneddoto curioso quello condiviso da Daniele Adani durante l’episodio di Viva el Futbol su Twitch legato a un momento importante della sua carriera calcistica, ovvero la vittoria della Coppa Italia del 2001 con la Fiorentina.

Adani racconta in maniera ironica e scherzosa come la coppa, celebrata in tutta Firenze, abbia avuto un ruolo in una serata “di fuoco” dopo la cena festiva con la squadra.

Ecco le sue parole:

«Recentemente ho rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano in cui ho parlato della Coppa Italia che ho vinto con la Fiorentina nel 2001 contro il Parma. La sera in cui vincemmo, a un certo punto portammo la coppa con noi a cena per la festa in un bel ristorante di Firenze, Ringrazio i fiorentini, c’era un entusiasmo mai visto, i tifosi festeggiarono come se fosse una Champions League. Mi ricordo benissimo quella serata. Dopo la cena, alle 2-3 di notte, quella coppa sparì, non si trovava più. Dov’era? Ebbene, quella coppa tornò nello spogliatoio il pomeriggio dopo, alla ripresa degli allenamenti. Perché? La coppa venne a casa mia e fu testimone di una notte di fuoco con una ragazza. Era l’oggetto del desiderio di tutta Firenze. Io la rubai dalla cena e la portai a casa mia e rimase tra me e questa ragazza, fu testimone e strumento di giochi erotici con lei. Poi, il giorno dopo, pulita bene come si doveva, l’ho riportata linda, lucida e splendente nello spogliatoio del Franchi».