Ecco i nuovi allenatori a Coverciano: da Pipitone a Parisi. La lista

Ufficializzati i nuovi allenatori UEFA A, che hanno superato con successo gli esami finali del corso. Tra giugno e luglio, i partecipanti hanno seguito un intenso programma didattico di 192 ore nelle aule e sui campi di Coverciano.

Tra i nuovi tecnici si distinguono numerosi nomi noti nel panorama calcistico italiano e internazionale. Fra gli ex giocatori abilitati spiccano Domenico Criscito, Alessandro Diamanti e Franck Ribery, vice campione del mondo nel 2006. Sul fronte palermitano, Rosalia Pipitone, ex portiere della Nazionale italiana e partecipante ai Mondiali 2019, e Alessandro Parisi, ex difensore e team manager del Messina, ora si uniscono a questo prestigioso gruppo di nuovi allenatori. Pipitone, 39 anni, è attualmente allenatrice del Palermo, mentre Parisi, 47 anni, vanta anche una presenza in Nazionale nel 2004.

I migliori del corso sono stati Stefano Cassani, attuale allenatore del Lentigione Calcio, e Gianmarco Pioli, collaboratore nello staff tecnico del padre Stefano, entrambi abilitati con il massimo dei voti, 110 su 110. Da sottolineare anche i risultati di Vittorio Vona e dell’ex portiere di Udinese e Inter, Samir Handanovic.

Numerosi sono gli ex Palermo che si sono distinti, tra cui Francesco Bolzoni, Davide Lanzafame e Manolo Pestrin, oltre al già citato Alessandro Diamanti.

L’elenco completo degli abilitati UEFA A include: Pierpaolo Anelli, Luca Antonini, Roberto Barrea, Gaetano Berardi, Angelo Bognanni, Francesco Bolzoni, Gaspare Cacciola, Battista Carta, Stefano Cassani, Domenico Criscito, Angelo D’Angelo, Alessandro Diamanti, Giovanni Esposito, Lidia Fossati, Carlos Clay Franca, Michele Fucili, Luca Galimberti, Marcello Gazzola, Claudia Ghitti, Samir Handanovic, Davide Lanzafame, Roberto Mantuano, Massimiliano Marchio, Daniele Marinelli, Lino Marzorati, Alessandro Parisi, Daniel Pavlovic, Manolo Pestrin, Mauro Petrosino, Valerio Pignataro, Gianmarco Pioli, Rosalia Pipitone, Francesco Pisano, Massimo Pizzulli, Nicola Polverini, Franck Ribery, Vincenzo Rispoli, Marco Sangermani, Juri Tamburini, Nazzareno Tarantino, Francesco Valiani, Vittorio Vona e Matteo Zago.

Questi nuovi tecnici sono pronti a mettere in pratica le competenze acquisite, contribuendo alla crescita del calcio italiano e internazionale.