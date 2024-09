Elezioni Lega B, assemblea spaccata: quattro votazioni a vuoto, si procede a oltranza

La Lega Serie B è spaccata. Come riportato dall’ANSA dopo tre votazioni non si è ancora arrivati alla fumata bianca per l’elezione del presidente. Nella prima votazione sono stati 10 i voti a favore di Balata, 8 le schede bianche e una sola al manager Vittorio Veltroni unico avversario del presidente uscente dopo il ritiro di Dossena.

Undici invece i voti a favore di Balata nella seconda votazione, 8 le schede bianche. Dalla terza votazione sarebbero bastati 11 voti a favore ma anche alla terza espressione di voto c’erano solo 10 i club a favore di Balata. Alla quarta votazione, anche questa senza esito, ci sono stati 9 voti a Balata, 9 bianche e 1 nulla.