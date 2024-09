Cesena, Mignani polemico: «Abbiamo 5 nazionali e giochiamo di venerdì»

L’allenatore del Cesena Michele Mignani ha presentato il derby col Modena in programma domani in conferenza stampa.

Ecco le dichiarazioni, riportate dal profilo X del club:

«La partita di domani sarà durissima, il Modena è al terzo anno di serie B ed è una società con grandissime ambizioni, non penso si accontentino di fare un campionato di media classifica vista la squadra che hanno fatto. Domani mi aspetto una partita aperta ed equilibrata, loro verranno per vincere la partita. Le partite cambiano in funzione degli episodi, nel caso una squadra sbloccasse il risultato la partita diventerebbe ancora più aperta. Ad oggi manca solo Saber, la Lega dovrebbe anche tener conto delle squadre con i ragazzi in nazionale. Noi avevamo 5 ragazzi in nazionale e siamo la squadra che gioca in anticipo».