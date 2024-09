Lega di serie B spaccata, alcuni club spingono per rinvio assemblea elettiva

Durante l’assemblea elettiva della Lega Serie B di oggi, la situazione è stata piuttosto tesa. Nonostante alcuni club abbiano fatto richiesta di rinviare la votazione a causa del loro arrivo in ritardo, i lavori sono comunque iniziati. I tre candidati per la presidenza sono Mauro Balata, presidente uscente, Beppe Dossena, ex calciatore e campione del mondo del 1982, e Vittorio Veltroni, un manager con esperienza nel settore.

Mauro Balata è considerato il favorito, forte del suo programma che punta a preservare il format attuale della Serie B, ridurre il numero di retrocessioni e promuovere i giovani talenti attraverso regole specifiche per le rose delle squadre. Beppe Dossena, invece, propone maggiore trasparenza negli incarichi e un focus sull’attrazione di investimenti per migliorare lo spettacolo della Serie B. Veltroni si concentra soprattutto sul miglioramento dei diritti televisivi e su nuove strategie di sponsorizzazione.

Tuttavia, la spaccatura tra i club e le tensioni riguardo la gestione della lega potrebbero influenzare l’esito delle elezioni​