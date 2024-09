Serie B, Dazn: Reggiana-Sudtirol in diretta streaming gratuita

DAZN ha scelto di trasmettere gratuitamente in diretta streaming la partita di Serie BKT tra Reggiana e Sudtirol, in programma per domenica 15 settembre alle ore 15:00. Questa iniziativa permette ai tifosi che non sono abbonati a DAZN di seguire l’incontro senza costi. Per accedere alla diretta, basta scaricare l’app DAZN, registrarsi gratuitamente inserendo e-mail, nome e cognome, e cercare i contenuti gratuiti disponibili nella home page. Questa modalità promozionale offre un’opportunità di seguire la Serie BKT senza abbonamento.

Continue Reading