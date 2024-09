Gazzetta dello Sport: “Serie B. La Lega vota oggi per il nuovo presidente. I programmi”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla Serie B e la lega che oggi andrà al voto.

Oggi si terranno le elezioni per la governance della Lega Serie B, con tre candidati in corsa: Mauro Balata, attuale presidente, Beppe Dossena, campione del mondo del 1982, e il manager Vittorio Veltroni. Per essere eletti, è necessario ottenere 14 voti su 20 nelle prime due tornate o 11 voti su 20 dal terzo giro.

Balata punta a mantenere il formato della Serie B e ad aumentare le retrocessioni a tre, sostenendo uno sviluppo sostenibile del campionato, con attenzione alle infrastrutture, sgravifiscali e un canale dedicato alla Lega. Il focus sarebbe sui giovani, con un’età media massima di 25 anni e un minutaggio minimo per gli under.

Dossena, invece, propone maggiore trasparenza nelle consulenze e incarichi, migliorando lo spettacolo del campionato e attirando investimenti attraverso un fondo di garanzia per i club. Si concentrerebbe sul controllo delle spese e sulla vigilanza delle proprietà.

Veltroni, infine, punta a valorizzare i diritti TV, anche attraverso collaborazioni con videogame e fantacalcio, e sviluppare nuove strategie di marketing e sponsorizzazioni. Inoltre, considera l’idea di un canale proprio per la Serie B e di attrarre fondi tramite private equity, accompagnato da un torneo europeo per i club.