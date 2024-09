Corriere dello Sport: “Serie B al voto. Balata sfida Veltroni e Dossena”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla presidenza della B.

Comincia il domino. A mezzogiorno la Serie B va al voto dopo le polemiche nate dai soli 20 giorni di preavviso tra convocazione e assemblea e proseguite con il dubbio che gli sfidanti di Balata si siano presentati fuori tempo massimo. Seguiranno la LND (23 settembre) e la Lega Pro (il 2 ottobre), mentre il 4 novembre cambierà lo statuto Figc sulla base delle direttive del governo (più peso ai professionisti e alla A) e a gennaio si terranno le votazioni federali.

In Serie B Balata, favorito, cerca la riconferma sfidando Vittorio Veltroni e l’ex azzurro Dossena; non sono escluse sorprese, incluso un secondo round, anche perché nelle prime due tornate servono 14 voti su 20 (poi 11) per essere eletti. Balata ha in squadra i candidati consiglieri Cellino (Brescia), Corradino (Spezia), Langella (Juve Stabia), Merola (Südtirol), Michelini (Cittadella) e Piccoli (Mantova).