Frosinone, Partipilo si presenta: «Questa piazza è rispettata da tutti»

Antonhy Partipilo, acquistato dal Frosinone nelle ultime ore di calciomercato estivo, ha parlato in conferenza stampa per presentarsi ai suoi nuovi tifosi. Di seguito un estratto delle sue parole riprese dal sito ufficiale del club ciociaro:

«Frosinone per me è una piazza importante. Sono qui anche per il grande rispetto che nutro nei confronti del direttore Angelozzi che mi ha cresciuto e sono qui anche per lui. Calcisticamente questa piazza è rispettata da tutti e per me è un onore essere qui. Dal primo giorno mi hanno accolto benissimo e sono entrato subito in sintonia con i ragazzi. Mi sto integrando alla grande e adesso la cosa principale è quella di pensare a lavorare e fare bene. Prima di tutto chiedo ai tifosi di starci vicino, ci sono dei momenti positivi e negativi durante tutto il campionato. Noi poi in campo daremo tutto per far contenti società e tifosi. Per me vedere i ragazzini felici facendoli appassionare al calcio e al Frosinone e motivo di orgoglio».