Giovane, traguardo speciale: 100 presenze tra i professionisti

Un pomeriggio speciale, nonostante il rammarico per il risultato finale. Samuel Giovane ha raggiunto quota 100 presenze tra i professionisti nel match disputato ieri contro il Mantova, tagliando un traguardo importante a soli 21 anni. Un obiettivo significativo nella carriera del centrocampista rosanero, che ha voluto celebrare il momento anche sui social.

Al termine della gara, Giovane ha condiviso una storia sul proprio profilo Instagram con la scritta “100 volte nei professionisti”, accompagnata da un’immagine della partita, ricevendo messaggi di complimenti da compagni, addetti ai lavori e tifosi. Un segnale di orgoglio e consapevolezza per un percorso costruito passo dopo passo.