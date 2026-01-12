Serie B, Venezia convince i bookmakers. Palermo in calo

Il Venezia vola in campo e convince anche i bookmaker. Con il 3-1 di Reggio Emilia, i lagunari centrano la quarta vittoria consecutiva in Serie B, consolidano il secondo posto in classifica e si portano a tre lunghezze dalla capolista Frosinone. Un rendimento che trova conferma anche nelle proiezioni legate alla promozione.

Secondo le quote, il Venezia balza infatti al primo posto tra le squadre favorite per la salita diretta in Serie A. La quota scende sensibilmente, passando da 1,73 a 1,45, segnale di una fiducia crescente nelle possibilità della squadra arancioneroverde. Alle spalle dei veneti resta il Frosinone, che dopo il 2-0 sul Catanzaro – risultato che vale il titolo di campione d’inverno – migliora la propria valutazione, scendendo da 1,70 a 1,60.

Completa il podio delle principali candidate alla promozione il Monza, che però perde terreno dopo la sconfitta per 1-0 sul campo dell’Entella. Gli uomini di Paolo Bianco vedono infatti la quota salire da 1,60 a 1,70, segnale di un leggero rallentamento nelle aspettative.

Passo indietro anche per il Palermo. L’1-1 di Mantova costa caro alla squadra di Filippo Inzaghi, ora distante quattro punti dal secondo posto: la quota promozione sale da 1,67 a 1,85, riflettendo un momento di minore continuità.

Pesante contraccolpo per il Catanzaro, che dopo la sconfitta contro il Frosinone perde posizioni sia in classifica sia nelle valutazioni. I calabresi, attualmente quinti, scivolano nettamente, passando da 3,75 a 6,50, superati anche dal Cesena, che si inserisce tra le possibili outsider con una quota fissata a 4,25.

Sul fronte opposto della classifica, resta critica la situazione della Sampdoria. I blucerchiati incassano un’altra sconfitta e rimangono terzultimi a quota 17 punti, appaiati a Bari e Spezia. Lo spettro della retrocessione in Serie C, già sfiorata nella passata stagione, torna ad aleggiare: la discesa di categoria è valutata a 5,50, a testimonianza di un rischio tutt’altro che remoto.