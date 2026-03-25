Giornale di Sicilia: “Palermo, vacanze finite”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
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Vacanze finite, è tempo di tornare al lavoro. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo si ritroverà oggi al CFA di Torretta per riprendere la preparazione dopo la vittoria di Padova. Salvatore Orifici, sul Giornale di Sicilia, sottolinea come la prima seduta sarà incentrata soprattutto sul lavoro atletico, con l’obiettivo di arrivare al meglio alla sfida di Pasqua contro l’Avellino.

La sosta è servita per ricaricare le energie in vista dell’ultimo tratto di stagione, decisivo per le ambizioni rosanero. Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia evidenzia come il gruppo sia pronto a rimettersi subito al lavoro, con Inzaghi che punta a mantenere alta intensità e condizione fisica.


Intanto, il Palermo guarda anche oltre il campo. Il club, infatti, ha aderito per la prima volta al Non League Day, iniziativa nata in Inghilterra per valorizzare il calcio dilettantistico e semi-professionistico. Salvatore Orifici, sul Giornale di Sicilia, spiega come il progetto, in programma nel weekend, rappresenti un ritorno alle radici britanniche e un rafforzamento del legame con la cultura calcistica inglese.

All’interno di questo percorso, il Palermo ha avviato anche un rapporto speciale con due storici club londinesi: il Corinthian-Casuals FC e il Dulwich Hamlet FC, realtà simbolo del calcio di comunità inglese. Un’iniziativa che, come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, unisce identità, tradizione e apertura internazionale.

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