Giornale di Sicilia: “La svolta del Palermo, i cambi risorsa vincente”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (63) le douaron augello

La vittoria di Padova porta la firma di Bani, ma nasce anche dalle scelte di Inzaghi. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il successo rosanero è figlio di una gestione lucida e di una panchina tornata finalmente determinante. Massimiliano Radicini, sul Giornale di Sicilia, sottolinea come i subentrati abbiano inciso in maniera concreta, soprattutto in una gara segnata dall’inferiorità numerica.

Nonostante l’espulsione di Rui Modesto, il Palermo ha mantenuto il proprio assetto base. Inzaghi ha confermato il 3-4-2-1, limitandosi ad alcuni accorgimenti senza stravolgere l’identità tattica della squadra. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia evidenzia come, anche nei momenti più complicati, il gruppo abbia conservato compattezza e organizzazione.


La svolta è arrivata proprio dai cambi. Il primo intervento è stato l’ingresso di Peda al posto di Palumbo, una mossa che ha dato maggiore equilibrio difensivo. Il centrale polacco, oltre a garantire solidità, è stato protagonista nell’azione decisiva, servendo l’assist per il gol vittoria. Massimiliano Radicini, sul Giornale di Sicilia, sottolinea come il suo impatto sia stato determinante.

Successivamente, l’ingresso di Magnani per Ceccaroni e soprattutto la sostituzione di Pohjanpalo con Le Douaron hanno cambiato l’inerzia offensiva. Una scelta che poteva sembrare prudente, ma che si è rivelata efficace: Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia spiega come il francese abbia dato profondità e movimento, offrendo soluzioni diverse rispetto al centravanti finlandese.

Importante anche il contributo di Giovane e Vasic, che hanno portato energie fresche e intensità al centrocampo. Massimiliano Radicini, sul Giornale di Sicilia, evidenzia come l’apporto dei subentrati abbia alzato il livello complessivo della squadra nei momenti chiave.

La gara dell’Euganeo, inevitabilmente condizionata dall’espulsione, ha messo in luce un aspetto fondamentale: la capacità del Palermo di adattarsi. E proprio in questo contesto, la panchina è tornata a essere un valore aggiunto. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia conclude sottolineando come, nel rush finale, avere alternative affidabili possa fare la differenza.

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