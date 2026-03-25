Giornale di Sicilia: “I rosanero tornano a sorridere in zona Cesarini”

Il Palermo ritrova il sorriso in zona Cesarini dopo oltre due anni. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il gol di Bani al 92’ contro il Padova ha un peso specifico enorme, non solo per i tre punti ma per il modo in cui è arrivato. Alessandro Arena, sul Giornale di Sicilia, sottolinea come la rete sia maturata dopo oltre un’ora in inferiorità numerica, quando il pareggio sembrava ormai inevitabile.

Una marcatura che può rappresentare una svolta. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia evidenzia come il Palermo non segnasse un gol decisivo oltre il 90’ dal dicembre 2023, quando Stulac firmò il 3-2 contro la Cremonese. Da allora, le reti nei minuti finali erano servite solo a chiudere partite già indirizzate o a rendere meno amare sconfitte.





Quest’anno, invece, qualcosa è cambiato. Quella di Bani è la terza rete stagionale oltre il 90’, ma la prima davvero decisiva. Le precedenti, firmate da Gomes contro il Bari e da Ceccaroni contro la Sampdoria, non avevano portato gli stessi effetti sulla classifica. Alessandro Arena, sul Giornale di Sicilia, sottolinea come questa volta il gol abbia cambiato tutto.

Il dato ancora più significativo riguarda il passato recente. Negli ultimi due anni, infatti, il Palermo aveva subito ben undici gol nei minuti di recupero, nove dei quali decisivi ai fini del risultato. Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia ricorda in particolare il pareggio incassato contro il Mantova a gennaio, arrivato dopo una gara dominata.

A Padova, invece, il copione si è ribaltato. Il Palermo ha saputo resistere, attendere e colpire nel momento giusto, dimostrando maturità e capacità di gestione anche nelle situazioni più difficili. Alessandro Arena, sul Giornale di Sicilia, evidenzia come questa vittoria possa rappresentare un’iniezione di fiducia fondamentale in vista del finale.

Le ultime sei partite saranno decisive. Servirà concentrazione, lucidità e la capacità di restare dentro le gare fino all’ultimo secondo. Perché, come dimostrato all’Euganeo, anche un singolo episodio può cambiare una stagione.