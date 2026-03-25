Corriere dello Sport: “Italia, il Mondiale vale oro: Gattuso si gioca un tesoro da 20 milioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
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Non è solo una questione sportiva. La qualificazione al Mondiale 2026 rappresenta per l’Italia un traguardo economico enorme, tra premi FIFA, sponsor e ricadute sull’intero sistema Paese. Come racconta Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, il “sogno americano” vale molto più di una semplice partecipazione.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, la sola presenza alla fase a gironi garantirebbe alla FIGC un incasso di circa 10,5 milioni di dollari, tra contributo per la preparazione e premio partecipazione. A questi si aggiungerebbero ricavi indiretti legati a sponsor e partner commerciali.


Il totale, come evidenzia Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, potrebbe superare i 20 milioni già nella fase iniziale, senza considerare eventuali avanzamenti nel torneo. Anche il passaggio ai sedicesimi porterebbe ulteriori premi, aumentando il valore complessivo dell’operazione.

Il contesto economico è migliorato negli ultimi anni. Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport sottolinea come la FIGC abbia ridotto la dipendenza dai risultati sportivi, con un fatturato cresciuto fino a oltre 224 milioni nel 2024. Tuttavia, la qualificazione al Mondiale resta determinante per l’equilibrio del bilancio.

A incidere è anche il fronte commerciale. Il piano 2023-2026 ha portato i ricavi da sponsor a livelli record, superando gli 81 milioni. Un trend positivo che, come riporta Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, potrebbe essere ulteriormente rafforzato dalla partecipazione alla rassegna iridata.

Decisivo anche il contributo del merchandising. L’accordo con Adidas ha garantito 35 milioni annui fino al 2030 e una crescita significativa delle vendite, con oltre un milione di articoli ufficiali distribuiti nel 2024. Un dato destinato ad aumentare in caso di qualificazione.

Ma il vero impatto riguarda l’intero sistema Paese. Il calcio italiano genera circa 7 miliardi di ricavi diretti e un impatto sul PIL di oltre 12 miliardi. Come evidenzia Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, la partecipazione al Mondiale potrebbe incrementare ulteriormente questi numeri, anche grazie al turismo sportivo e al settore delle scommesse.

L’Italia si gioca dunque molto più di una partita: in palio non c’è solo il prestigio sportivo, ma un vero e proprio volano economico.

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