Giornale di Sicilia: “Palermo, rebus Di Mariano e Insigne. Anche Diakité verso l’addio?”

Con l’arrivo di Filippo Inzaghi ormai definito e in attesa solo della risoluzione ufficiale del contratto con il Pisa, il Palermo è pronto a tuffarsi nel mercato. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’obiettivo della società è chiaro: costruire una rosa competitiva da mettere nelle mani del nuovo allenatore per puntare con decisione alla promozione.

Il club rosanero vuole consegnare a «Superpippo» una squadra solida, con un’identità precisa e una struttura equilibrata. Per questo, come sottolinea ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza ha intenzione di intervenire su tutti i reparti, ad eccezione dell’attacco, che appare al momento il settore più completo.

Difesa da rifondare

Il pacchetto arretrato è uno dei fronti caldi: dopo l’addio a Baniya e la possibile uscita di Nikolaou, serviranno rinforzi di livello da affiancare a Magnani, Ceccaroni e al rientrante Peda, che tornerà dal prestito. In dubbio resta anche il futuro di Diakité, che potrebbe lasciare Palermo. L’intenzione della società è puntare su giocatori già pronti ma con margini di crescita, da valorizzare nell’immediato e in ottica futura, secondo un modello che ha già dato risultati positivi – come l’acquisto di Magnani a gennaio.

Le corsie esterne sono un altro punto critico: al momento i soli disponibili sono Lund e Pierozzi, mentre Buttaro sembra destinato a partire.

Centrocampo in evoluzione

Più fluida la situazione a centrocampo, dove molte posizioni sono ancora da valutare. La società prenderà decisioni più avanti, in base all’evoluzione dei contratti e delle trattative. Ci si attende comunque un movimento importante anche in questa zona del campo.

Attacco confermato (quasi)

In avanti, invece, il quadro è più definito. Brunori e Pohjanpalo rappresentano le certezze assolute, con Le Douaron pronto ad affermarsi come punto fermo del nuovo Palermo. Potrebbe restare anche Di Francesco, mentre restano in sospeso i destini di Insigne e Di Mariano, due rebus che il club dovrà risolvere nelle prossime settimane.