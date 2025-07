Giornale di Sicilia: “Palermo, oggi è il giorno di Gyasi. Osti al lavoro anche su Bani e Palumbo”

Il Palermo è pronto ad accogliere Emmanuel Gyasi: l’esterno offensivo ex Empoli, nato proprio nel capoluogo siciliano, è atteso oggi nel ritiro in Valle d’Aosta. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’operazione è ormai conclusa: nelle ultime ore sono state risolte alcune lievi complicazioni burocratiche legate al club toscano, che hanno determinato un cambio di formula.

Gyasi arriverà in rosanero in prestito con riscatto – obbligatorio o condizionato – al termine della stagione. Una soluzione raggiunta di comune accordo, grazie anche al prolungamento del contratto del calciatore con l’Empoli fino al 2027 (in scadenza altrimenti nel 2026). Un dettaglio formale che ha permesso di chiudere il cerchio.

Intanto, come sottolinea ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, Leandro Rinaudo e Carlo Osti continuano a lavorare sul mercato difensivo. L’obiettivo numero uno resta Mattia Bani, classe ’93, attualmente in ritiro col Genoa a Moena. Il difensore ha già dato il proprio assenso al trasferimento, attratto dal progetto tecnico rosanero. Il Palermo ha messo sul tavolo un contratto triennale, ma resta da convincere il Genoa, intenzionato a monetizzare dalla cessione. Le parti continueranno a trattare nelle prossime ore, con un clima di ottimismo e cautela.

Più complicata la pista che porta ad Antonio Palumbo, centrocampista del Modena. Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, la trattativa ha subito un rallentamento legato al tentennamento di Saric nel dire sì al club emiliano. Palermo e Modena stanno ora studiando un’alternativa: inserire Di Mariano come contropartita. Il fantasista è gradito ai canarini, ma ci sono ostacoli sull’ingaggio. Non è da escludere che si torni a trattare per Palumbo senza scambi, con un acquisto diretto del cartellino.

Sul fronte uscite, Radicini del Giornale di Sicilia riferisce che Dimitrios Nikolaou è a un passo dal Bari, che lo accoglierà in prestito con contributo sull’ingaggio da parte del Palermo. Una cessione funzionale per snellire il monte stipendi e dare minutaggio al centrale greco. Valerio Verre resta invece nel mirino del Pescara, ma nelle ultime ore si è inserita anche la Sampdoria, che osserva anche Buttaro.

Roberto Insigne resta tra gli obiettivi concreti dell’Avellino, mentre la posizione di Saric rimane fluida: non è da escludere un ritorno in Turchia per il centrocampista bosniaco.